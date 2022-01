32 qualifiés, 16 matches désignés par Stéphane Gillot (directeur France des Sports collectifs Nike) et François Gillot (Directeur délégué de Tendance Ouest Caen) avec un choc majeur : AS Cherbourg (CFA)- FC St-Lô (CFA2) au menu ! Découvrez en trois parties, le tirage et toutes les réactions des dirigeants des clubs bas-normands dans les conditions du direct !

Partie 1 : Les forces en présence

Coupe de France : revivez le tirage en direct !

Partie 2 : Le tirage du Groupe Ouest, 16 équipes- 8 matches

Partie 3 : Le tirage du Groupe Est, 16 équipes - 8 matches