Au tribunal de Rouen : "Soyez un peu compréhensif !"

e soir-là, il se trouvait à bord de la voiture d’un ami, à Cergy-Pontoise. Seulement, le véhicule ne transportait pas que des passagers. Vers 21h30, alors qu’ils traversèrent le Mesnil-Esnard, l’ami fut contrôlé. Il était ivre. En s’approchant, les policiers avaient détecté une forte odeur de cannabis. Ils retrouvèrent sur M. B. 14 grammes de résine et saisirent aussi un petit sac contenant 940 gr. d’herbe de cannabis. Tous furent interpellés. L’affaire avait été jugée en 2008, puis en 2012, mais le prévenu, absent, avait, à chaque fois, fait opposition au jugement.



Il en a fini avec la drogue

Le 9 septembre, M. B, ancien toxicomane, s’est décrit comme un récidiviste repentant. S’il a reconnu la possession des 14 grammes, il a nié avoir eu connaissance de l’existence du sac. “Je suis en train de me faire soigner”, a-t-il affirmé aux juges. “Cela fait un an que je ne touche plus à rien”. Depuis octobre 2012, le prévenu est en prison pour d’autres faits similaires. “Je n’arrive pas à m’en sortir avec ma famille. J’aimerais que vous soyez un peu compréhensif”. Il devra purger quatre mois de prison.