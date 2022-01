Rouen : les artisans du bâtiment battent le pavé ce vendredi 13

A partir de 9h30 à Rouen, la circulation devrait être perturbée en ville. En cause, la manifestation des artisans du bâtiment ce vendredi 13 septembre. Le rendez-vous est donné à 9h30 au pied du pont Flaubert.

Les professionnels du bâtiment, soutenus par la CAPEB de Seine-Maritime défileront jusqu'à la préfecture. Ils mèneront une opération escargot pour tenter de faire entendre leurs plaintes : "La mobilisation, puissante et partout en France, témoigne de la grave crise du secteur et de l’exaspération des artisans. De Limoges à Metz, en passant par Paris, les artisans du bâtiment répondent présents pour sauver leur activité et les emplois" indique-t-on sur la page d'accueil du site internet de la CAPEB.