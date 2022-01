Sortir en région : vendredi 13 septembre

CALVADOS

Samedi et dimanche la compagnie Max et Maurice vous présente "Le cirque est dans le pré" à Préaux-Bocage. Durant 2 jours, de nombreux numéros circassiens vous seront présentés mais il y a aussi des ateliers où vous pourrez vous initier à différentes disciplines. C'est 10€ le samedi et 8€ le dimanche. Toutes les infos sont à retrouver sur www.maxetmaurice.com

Pour la 4ème année consécutive, à l’occasion des Journées du Patrimoine, le Château de Crèvecoeur propose un rendez-vous de reconstitution historique : "A présent, 1863", de 11h à 19h tout le week-end. Pendant deux jours, une quarantaine de passionnés font découvrir au public, à la fois spectateur et acteur, la vie d’une famille bourgeoise, des domestiques et des paysans telle qu’elle était sous le Second Empire. Sont également au programme : des ateliers pour les enfants , des démonstrations de métiers anciens et un marché du terroir.

MANCHE

Ce vendredi soir, au cinéma d'Hauteville sur mer, soirée "Révisons nos classiques" avec le film "Chaplin, Keaton, Etaix et ses pairs" la projection est accompagnée de l'intervention d'un spécialiste du cinéma de répertoire : Youri Deschamps (critique de cinéma) C'est à 21h15.

Dimanche, faites vibrer les voies vertes, c'est à l'ancienne gare de Parigny. Des balades à pied, en vélo et en carriole. Plusieurs parcours sont proposés avec des distances différentes. Il y aura par exemple des jeux gonflables, des vélos de clowns, une exposition de vélos... Cette 6ème édition commencera à 8h30.

ORNE

Samedi, ne manquez pas la journée spéciale consacrée au 501ème régiment de char de combat et à la 2ème DB à Alençon. Exposition et conférences dès 14h. Pour le son et lumières de 21h30, l'ouverture des portes se fera dès 20h30. C'est à l'hôtel du département de l'Orne. Vous pouvez emmener 1 siège.

Une balade du coeur aura lieu dimanche à Mamers, organisé par le moto club des Halles. Il s'agit d'une balade moto de 80 km au travers du Saosnois et du Perche au profit des restos du coeur de la sarthe en partenariat avec l'antenne de mamers. Inscriptions de 3€ minimum par casque, tout au profit des restos du coeur. Départ à 14h30. Appelez Laurent au 06 16 78 16 68 ou Hervé au 06 15 76 29 61.

Samedi, événement de la CONFRERIE de GASTRONOMIE NORMANDE "la Tripière Fertoise" 33 ème chapitre à Bagnoles-de-l’Orne. A 9 h 30 , Départ du défilé du Pavillon des Fleurs "l’Etablissement Thermal" au Square de Contades . 35 confréries seront présentes. Puis à 10h au Square de Contades, ouverture du chapitre : présentation des confréries, et cérémonies d’intronisations. C'est ouvert au public.