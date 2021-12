"PES 2014" et "FIFA 14" s'affrontent déjà à coup de démos

Pour la démo de "FIFA 14", les joueurs sur PS3, Xbox 360 avec abonnement Xbox Live Gold - il faudra attendre le 17 septembre pour les autres - et PC accèdent au stade mythique du Camp Nou, antre du FC Barcelone, et huit équipes dont l'AC Milan, Manchester City, Tottenham, le PSG, le Borussia Dortmund, Boca Juniors, les NY Red Bulls et l'équipe barcelonaise emmenée par Leo Messi et Neymar. La sortie officielle du jeu est prévue quant à elle pour le 26 septembre.

Son rival, "PES 2014" de Konami, sera dans les bacs à compter du 19 septembre, pour PS3, Xbox 360 et PC. En attendant, une démo sera mise en ligne le 11 septembre pour les joueurs sur la console de Sony et le lendemain pour ceux sur Microsoft.