Meilleures ventes de jeux vidéo en France: Call of Duty pour commencer

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 30 décembre au 5 janvier :

1) Call of duty : Ghosts (PS3) =

2) GTA V (PS3) +3

3) Fifa 14 (PS3) -1



Ca y est les premiers chiffres de ventes de l'année 2014 sont sortis. Après un réveillon festif et plein de cotillons, les goûts des joueurs n'ont semble-t-il pas été bouleversés par ce changement d'année. Toujours en tête et pour la énième fois depuis sa sortie il y a 2 mois, Call of duty : Ghosts sur sa version PS3. Nouveauté sur le jeu, un contenu téléchargeable débarque dès le 28 janvier prochain, d'abord sur le Xbox live, c'est-à-dire pour les possesseurs de Xbox 360 et Xbox one.

Il vous permettra de découvrir 4 cartes multijoueurs (Fog, Bayview, Containment et Ignition), une arme supplémentaire, ainsi qu’un premier épisode appelé Nightfall pour le mode Extinction, le mode coopératif à 4 joueurs du jeu.

A la 2ème place, le jeu qui gravitait dans le top 5 depuis un moment, c'est GTA V que beaucoup considèrent comme un si ce n'est LE meilleur jeu de l'année 2013. Ici sur version Playstation 3. Enfin, Fifa 14 perd 1 place et se retrouve 3ème des ventes de la semaine.