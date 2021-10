Meilleures ventes de jeux vidéo en France: la routine

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 6 au 12 janvier :

1) GTA V (PS3) +1

2) Call of duty : Ghosts (PS3) -1

3) Fifa 14 (PS3) =

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le monde des jeux vidéo. Aucun changement ou presque n'est à noter sur le podium des ventes. Les 3 premiers jeux sont toujours sur PS3. Fifa 14 s'octroie toujours la 3ème place. Et puis inversion des places pour les jeux en tête. Call of duty ghosts descend à la 2ème position, au profit de GTA V, notre n°1 de la semaine !



GTA V qui suscite toujours autant de passion chez les joueurs, et les joueurs PC sont tristes de n'avoir aucune info sur une sortie du jeu sur ordinateur ? Alors des passionnés sont en train de créer un mod pour jouer à leur licence favorite. Pour l'instant en cours de construction, vous vous croirez presque dans le vrai jeu une fois fini ! Vous pouvez suivre l'évolution du mod sur la chaine youtube taltigolt, en attendant une sortie officielle !