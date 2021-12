9 infractions routières... et 9 mois de prison !

9 infractions... et 9 mois de prison ferme ! C'est la peine avec laquelle un chauffard de 37 ans est reparti du tribunal de Cherbourg mardi 10 septembre. Le 22 avril dernier, à 5 heures du matin, il entame une course-poursuite avec la police.

Délit de fuite en récidive, refus d'optempérer, conduite à plus de 100 km/h en agglomération, sans permis, sans assurance, avec une carte grise qui n'est pas à jour et plus d'1 gramme d'alcool par litre de sang, sans compter les oublis de clignotants et un "stop" non respecté... Ce cumulard écope pour cela de 3 mois de prison avec révocation d'un sursis antérieur de 6 mois.

Le tribunal lui accorde le placement sous surveillance électronique. En outre, le trentenaire devra s’acquitter de 570€ cumulés pour les diverses contraventions.

Avec Fabrice Cuidet pour La Manche Libre