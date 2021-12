Cherbourg : "Mon père avait un regard de tueur quand il était violent"

Un "tyran domestique" comparaissait mardi 3 septembre devant le tribunal de Cherbourg. C'est comme cela que le président Nicolas Houx a désigné le prévenu de 51 ans, originaire de Valognes mais qui habite à Cherbourg.

"Je vais te mettre dans le congélateur"

Un homme qui boit de la bière et du rhum dès son réveil, et cela le rend violent. Coups, gifles, cris, punitions, menaces de mort font partie du quotidien de sa femme et de ses enfants. "J'ai toujours connu cela. On était morts de peur et mon père avait un regard de tueur quand il était violent" indique l'un des garçons lors des auditions lues à l'audience. La mère évoque quant à elle une paire de ciseaux lancée et plantée entre ses deux seins, ou des menaces de morts : "Si tu parles, je vais te tuer, te découper et te mettre dans le congélateur".

14 mentions

A l'audience, l'homme indique que "tout n'est pas faux" mais nie en partie les faits. Avec 14 mentions à son casier judiciaire pour des faits d'alcoolémie, il écope de 12 mois de prison dont 6 mois ferme.