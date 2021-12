Il frappe son amie après une soirée poker alcoolisée

Ce Caennais de 38 ans, possède déjà 11 mentions à son casier judiciaire, pour des faits de vols, vol avec arme, et de violence.

Le 26 avril dernier à Cherbourg, il est 03h20 lorsqu'il revient d'une soirée poker très alcoolisée et tambourine au domicile de sa concubine. Dans un premier temps elle refuse de lui ouvrir puis cède, en indiquant qu’elle s’oppose à son entrée.

Lors de son audition, la jeune femme indiquera avoir reçu ensuite deux grandes claques sur le bras gauche et avoir été poussée, ce qui a entraîné des contusions à l'épaule et au dos et un jour d'arrêt de travail.

"Vous vivez avec un tyran"

La jeune femme indique à l'audience, mardi 10 septembre, que l'homme n'a plus levé la main sur elle et qu'elle regrette d'avoir porté plainte. "Vous vivez avec un tyran" la prévient le procureur. L'homme, multirécidiviste, écope d’un an de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l’épreuve pour une durée de deux ans, avec obligations de travail et de soins psychologiques. Le tribunal prononce en outre la révocation d’un précédent sursis à hauteur de 6 mois si bien que le prévenu aura 12 mois de prison à effectuer.

Avec Fabrice Cuidet pour La Manche Libre.