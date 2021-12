Débaptisation, la réaction de Monseigneur Lalanne

Monseigneur Lalanne, par la voie d'un communiqué officiel, se dit "satisfait" de la décision rendue aujourd'hui par la cour d'appel de Caen. Celle-ci a infirmé cet après-midi (mardi 10 septembre) la décision du Tribunal de Coutances.

Les magistrats ont "reconnu que la tenue des registre de baptêmes correspond à une finalité légitime dans le cadre de la loi informatique et libertés". ils ont également conclu "qu'il n'y avait pas, pour cet événement public qu'est le baptême, atteinte à la vie privée". Mgr Lalane précise que le registre n'est pas accessible aux tiers.

Dans son communiqué, l'ancien évêque de Coutances indique que "...l’Eglise restera à l’écoute des personnes qui veulent faire une démarche en vue d’obtenir la radiation de leur nom des registres de baptême : l’Eglise continuera, comme auparavant, à accéder à leur souhait en apposant à proximité de leur nom, sur le registre des baptêmes, une mention qui en atteste."

Il ajoute que "L’Eglise accueille de façon compréhensive ces demandes et respecte la liberté de cheminement de ces personnes. Mais elle se doit aussi d’honorer le sens fondateur et essentiel de l’acte de baptême. C’est l’attitude qu’elle a eue avec le demandeur de la Manche. Elle ne peut pas lui dire : « Oui, votre baptême n’a pas eu lieu. » C’est impossible ! Le baptême, pour les chrétiens, est une nouvelle naissance dans la vie du Christ. Cet événement, d’ordre spirituel, est aussi un acte humain et historique, vécu par plusieurs personnes qui en ont donc été partie prenante ou témoins."

Cette décision de la cour d'appel de Caen pourrait faire jurisprudence puisque d'autres diocèse de France sont confrontés à des dossiers similaires.