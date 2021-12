Rouen : 3 500 manifestants contre la réforme des retraites

Ce mardi 10 septembre, les rues de Rouen ont été envahies par des milliers de manifestants, 3000 selon la police, 4.000 selon la CGT. Syndicats et partis politiques, tous sont là pour faire entendre leurs voix contre la réforme des retraites et pour les salaires. Dans les rangs, des groupes reprennent en choeur plusieurs refrains revisités : "De l'argent il y en a dans les caisses du patronat, l'argent on le prendra dans les caisses du patronat" ou encore "Assez de cadeaux pour la France d'en haut, assez de coups bas pour la France d'en bas". A cela s'ajoute les tracts distribués à tous les coins de rues : "casse industrielle, banques renflouées, gouvernement, le changement c'est maintenant". Les manifestants sont partis à 10h ce mardi du cours Clémenceau, pour rejoindre la préfecture de Seine-Maritime.