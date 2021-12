Ce motard de 28 ans, opticien de profession, conduisait une moto Kawasaki Z750. Une heure et demi plus tard, un autre grand excès de vitesse a été constaté par la gendarmerie, au même endroit. Cette fois, il s'agissait d'une conductrice de 85 ans, originaire d'Ouilly-le-Vicomte et conduisant une Volvo V50. Elle roulait à 140 km/h toujours au lieu des 90 autorisés.