1 400 femmes attendues pour la Mondevillaise

Tout est prêt. La Mondevillaise, la course-marche 100% féminine engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, est prête à décoller pour sa quatrième édition. Pas moins de 1 000 participantes ont d'ores et déjà validé leur inscription en augmentation de 40% par rapport à l'an passé.

Convivialité au rendez-vous

"Il reste encore des places et je suis sûre que nous pouvons faire mieux encore", espère Charlotte Fournajoux, l'une des organisatrices de la course. Le parcours de 6 km qui partira du centre commercial Mondeville 2 avant de passer par le centre-ville se veut très accessible. Comme chaque année, un gigantesque échauffement collectif est au programme dès 10h, non seulement pour préparer le corps à l'effort, mais aussi pour favoriser la convivialité. Cette session de zumba fitness, suivie d'étirements, sera assurée par Marion Cherrière.

Les organisateurs reverseront 40% du tarif d'inscription au Comité du Calvados de la Ligue nationale contre le cancer.

Pratique. Inscriptions sur le site www.lamondevillaise.fr jusqu'au vendredi 6 septembre, 19h, et le samedi 7 au point d'accueil du centre commercial Mondeville 2.