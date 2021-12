Université de Caen : le sport fait le plein d'inscriptions

Les néo-bacheliers, qui ne peuvent désormais plus s’inscrire sur internet, seront 4 500 à rejoindre les bancs de la fac. Et sur les 24 000 étudiants attendus sur l’ensemble des formations pour l’année 2013/2014, environ 14 000 ont déjà validé leur dossier et apporté les justificatifs. Les couloirs du bâtiment où se déroulent les inscriptions ne désemplissent pas : on y accueille 150 personnes chaque jour.

Déjà, plusieurs tendances se dégagent. La plus marquante est la progression de la filière d’activités physiques et sportives STAPS, qui compte déjà 378 néo-bacheliers inscrits, contre 270 en 2012/2013. Une évolution provoquée par la mise en place de quotas dans certaines universités des régions voisines. La médecine (684 néo-bacheliers), le droit et la psychologie sont toujours parmi les filières les plus populaires.