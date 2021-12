39ème Festival du Cinéma Américain de Deauville

Le jury, présidé par Vincent Lindon et accueillant notamment Lou Doillon, Rebecca Zlotowski ou encore Pierre Lescure, devra décerner un Grand prix et un Prix du jury, choisis parmi quatorze films en compétition.



En marge de la compétition, le festival présentera quelques films très attendus cette année, tels que Marfa Girl, de Larry Clark, Joe de David Gordon Green avec la révélation de Tree of Life, Tye Sheridan aux côtés de Nicolas Cage en ex-taulard, ou encore le freak show policier de Quentin Dupieux avec Wrong Cops.



Enfin, la carte blanche annuelle revient à Justice qui a préparé pour l?occasion une programmation dédiée à l'entertainment U.S., tandis que le festival proposera également des hommages (Cate Blanchett, Nicolas Cage, Larry Clark), des masterclasses (Vince Gilligan, Steven Soderbergh), ainsi qu'une table ronde sur le cinéma de genre, en présence notamment de Fabrice Gobert.



Pratique : Pass permanent à 150€ / Pass quotidien 30€



Ecoutez, Jacques Belin, Directeur général du Centre International de Deauville.