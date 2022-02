Collecte de sapins dans l'agglomération

Depuis ce lundi 28 décembre, les Caennais peuvent déposer leur arbre de Noël dans l'un des 26 points de collecte mis en place par le service des espaces verts de la ville. Les sapins collectés non floqués (artificiellement enneigés) seront broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts en remplacement des produits phytosanitaires. Les sapins peuvent aussi être présentés la veille du jour de collecte des déchets verts dès 19h ou dans les déchetteries de la communauté d'agglomération.

Les 26 points de collecte : esplanade Jean-Marie-Louvel, place de la Résistance, place de la République, rue du Blanc, intersection rue de Bayeux - rue Damozane, rue du Président-Coty, rue Schuman, rue Paul-Gernez, intersection rue Savorgnan-de-Brazza et rue du Général Moulin, rue de Sesqueville, allée de Lessay, place Jean-Jaurés, parking boulevard de l'Espérance, parking du centre commercial de la Grâce de Dieu, intersection des rues Saint-André et Capitaine Foucher, boulevard Leroy, parking de l'église Vaucelles, place Champlain, parking de la rue Mantcalm, près de l'église Sainte-Thérèse, rue du Puits-Picard, place Saint-Gilles, rue des Boutiques, avenue Jean Monnet, place du marché du Calvaire Saint-Pierre et avenue Charlemagne.



