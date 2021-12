Enduro des sables 2013, les PHOTOS et les RESULTATS

Gervais Hakizimana a remporté la 32ème édition du mythique Enduro des Sables d'Agon-Couainville. Plus de 900 hommes et plus de 300 femmes ont affronté ce samedi 24 août 2013 un vent de nord-ouest très soutenu. PHOTOS et Résultats individuels complets.