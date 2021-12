Le Caen Handball en phase de stabilisation

L’été a été agité pour Thomas Lamora et son équipe dirigeante. Avant de démissionner pour contester contre des subventions municipales jugées insuffisantes (et d’être réélu une fois un consensus trouvé), le bureau caennais avait dû régler la question des coachs. Christian Le Moal et Marc Collyer ont été reconduits début mai après avoir frôlé l’éviction. "Il y avait une collision de projets plutôt qu’une collision d’hommes, estime Christian Le Moal. J’avais un projet sportif, Thomas avait un projet de club. Chacun a mis de l’eau dans son vin." Le sujet clôt, Caen a pu boucler son recrutement et conserver un groupe stable.

Restructurer la défense

Florian Dessertenne, Maxime Legendre (Gonfreville l’Orcher, D2) et Mohamed Habacha (Strasbourg, N1) sont venus renforcer une équipe désormais privée de Simon Maillard (fin de carrière), Florent Corbin, Mathieu Alexandre, Peter Duchâtelier et Arnaud Mahieu (Falaise, N3). Christian Le Moal s’appuie sur un groupe de onze hommes auquel un seul joueur supplémentaire s’ajoutera sur la feuille de match. "Ils n’auront pas de pression, explique l’entraîneur caennais. Je veux que les joueurs soient tranquilles dans leur tête, qu’ils ne se posent pas de questions. On a fait un recrutement de super qualité. Si on garde notre qualité offensive et qu’on arrive à restructurer notre défense, on aura une équipe meilleure que l’an dernier."

Cinquième l’an dernier, Caen pourrait donc légitiment prétendre à mieux. La refonte des poules (douze équipes au lieu de quatorze) et le nouveau statut du club bas-normand, qui ne pourra plus miser sur l’effet de surprise, fait adopter un discours plus prudent. "Je serai content si on termine dans la première moitié de tableau. Je suis assez optimiste. J’ai la chance d’avoir un groupe expérimenté à tous les postes." Les témoins sont au vert pour un Caen Handball en phase de stabilisation.