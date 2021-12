"L'Amour est dans le pré" en tête du catch up TV

Pour la deuxième semaine consécutive, "L'Amour est dans le pré" a dominé le divertissement de TF1, "The Best, le meilleur artiste". La série policière française "Profilage" profite de l'absence de "Bones " dans le classement cette semaine pour monter sur la troisième marche.

Les 10 programmes les plus visionnés du 12 au 18 août 2013 (source Myskreen-Relaxnews)

01. L'amour est dans le pré (M6)

02. The Best, le meilleur artiste (TF1)

03. Profilages (TF1)

04. Carnet de voyage d'Envoyé spécial (France 2)

05. Le Grand concert - Festival interceltique de Lorient (France 3)

06. Meurtres au paradis (France 2)

07. Secret d'histoire (France 2)

08. Commissaire Brunetti (France 2)

09. Fort Boyard (France 2)

10. Va voir ailleurs (M6)