Maladies tropicales : 6000 personnes vaccinées chaque année au CHU de Rouen

En théorie, en France, seule la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire avant de partir à l'étranger (dans les pays concernés, bien sûr). Et seuls les hôpitaux sont habilités à administrer le vaccin. Pour autant, il serait trop simpliste de résumer l'unité "Santé Voyages" sous le seul prisme de la fièvre jaune.

Au CHU Charles-Nicolle, à Rouen, c'est le Docteur Jean-Philippe Leroy qui orchestre cette petite mais non moins active unité. Tous les jours de la semaine, les voyageurs s'y pressent le matin pour se faire piquer : fièvre jaune, hépatites A et B, DTP, typhoïde, méningite à méningocoque, encéphalite japonaise, méningo-encéphalite à tiques, rage. "On a eu une grosse activité cet été, remarque le Dr Leroy. Les longs séjours et les retours au pays d'immigrés sont en diminution. Aujourd'hui, nous voyons davantage de séjours plus courts, de deux ou trois semaines".

Et pour partir en Allemagne ?

Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le travail mené par l'unité "Santé Voyages" n'a rien de monotone. Car les maladies dites tropicales évoluent sans cesse. Les épidémies vont et viennent, de nouveaux virus font leur apparition. Ainsi, depuis peu, le coronavirus MERSCO au Moyen-Orient s'invite dans le traditionnel pélerinage à La Mecque pour des millions de musulmans. Du coup, "Santé Voyages" joue un rôle de conseil et de prévention. "Nous devons suivre l'actualité des maladies tropicales, pour informer, comme lors des épisodes du chikungunya ou du SRAS." Et donc, éventuellement, déconseiller à certains voyageurs de se rendre dans une zone d'épidémie.

A Rouen, un peu plus de 6.000 patients-voyageurs viennent chaque année se faire vacciner dans cette unité. Un conseil : avant de voyager, et surtout de prendre vos billets d'avion, renseignez-vous sur les recommandations sanitaires concernant le pays à visiter. "Pour la fièvre jaune ou l'hépatite B, il faut se faire vacciner au minimum un mois avant le départ", rappelle le Dr Jean-Philippe Leroy.

Enfin, ce que l'on ignore trop souvent, c'est qu'il n'est pas nécessaire de partir au bout du monde pour entrer en contact avec des virus inconnus (et dangereux). Ainsi, la méningo-encéphalite à tiques (transmise, comme son nom l'indique, par la tique) est très présente... en Allemagne et en Autriche, où la population est largement vaccinée. Se faire vacciner avant d'y aller n'a rien d'absurde !

Le saviez-vous ? Alors que toutes les conditions sont réunies pour son développement, la fièvre jaune, virus transmis par un moustique, est absente d'Asie. Les scientifiques cherchent toujours à savoir pourquoi.

Pratique. Tout savoir sur l'unité Santé-Voyages sur le site internet du CHU de Rouen