Normandie Horse Show, le programme complet du mercredi 14 août

CARRIERE “NORMANDIE 2014”

CSO - Epreuves Ponam & Club

08h00-12h30 :

- GP Poney 4, 3, 2, E2, 1, E1, Elite, E Elite

12h35-12h55 :

- As Poney 2D, 2C et 1 Grand Prix

13h45-16h20 :

- Club 4, 3, 2 et 1Grand Prix

ROND NOIR/CARRIERE GRISE

Elevage - Selle Français - Evénement Femelles

09h00 : Femelles 2 ans - Modèles et Allures - 44 eng.

15h00 : Femelles 3 ans - Modèles et Allures - 32 eng.

CARRIERE “URIEL”

A partir de 09h00 : Vente amiable de chevaux et poneys.

SHF & Cheval Normandie

HALL DU CPE

Horse-Ball - Championnat d’Europe

14h00 : Ladies - France vs Portugal

14h40 : Mixte - Portugal vs Autriche

15h20 : Moins de 16 ans - Espagne vs Italie

16h15 : Ladies - Belgique vs Espagne

16h55 : Mixte - Belgique vs Espagne

17h35 : Moins de 16 ans - Portugal vs France

COUR DU HARAS NATIONAL

Elevage - Poneys - Championnat Régional

09h00 :

- Poulinières suitées sport - 17 eng.

- Foals Mâles - 10 eng.

- Foals Femelles - 6 eng.

11h00 :

- Poulinières suitées shetland - 7 eng.