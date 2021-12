Festival des Voiles de Travail du Pays Granvillais

Plus qu’un rassemblement de voiliers traditionnels et d’exception, le Festival des Voiles de Travail puise son originalité dans sa thématique et son organisation : village à terre, expositions, projections, mises en scène qui permettent au public de mieux comprendre le passé, l’utilité et l’histoire de ces bateaux.

Pendant la manifestation, le public aura la possibilité d’embarquer quotidiennement à bord des unités les plus maniables et d’accéder aux grandes unités dont la visite est organisée par ailleurs ; mais également de participer aux parades nautiques organisées à la pleine mer le long des côtes du Pays Granvillais, de Donville-les-Bains à Jullouville.



Nouveauté 2013 Le Marité, invité d’honneur du Festival des Voiles de Travail, soufflera ses 90 bougies.

Ecoutez, Didier Leguelinel, élu responsable des événements nautiques.