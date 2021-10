Nous allons parler aujourd'hui de « Kick ass » le dernier film de super héros sorti au cinéma, juste avant de retrouver Iron man 2.









Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d'incroyables aventures. Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même un costume, et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème : Kick-Ass n'a pas le moindre superpouvoir... Le voilà pourchassé par toutes les brutes de la ville. Mais Kick-Ass s'associe bientôt à d'autres justiciers délirants décidés eux aussi à faire régner la justice. Parmi eux, une enfant de 11 ans, Hit Girl et son père Big Daddy, mais aussi Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank D'Amico, va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables...







Avec la bande annonce et le résumé , on s'attend à une comédie avec un peu d'action. Mais en fait pas vraiment. C'est bien plus que ça! C'est un film complètement déjanté avec des personnages vraiment barrés!N'emmenez pas d'enfants voir ce film. Violence et vulgarité se côtoient, accompagné de romance, de justice et de vengeance. Certains racontent que si Quentin Tarantino avait fait un film de super-héros , ça aurait donné Kick-Ass. Eh bien, il y a surement une part de vérité. L'humour est omniprésent, on rigole tout du long grâce à notre héros geek qui ne sait pas s'y prendre avec les filles et qui décide de jouer les justiciers dans une combinaison de plongée. La fillette qui se déguise en hit girl est particulièrement redoutable aussi bien dans le combat que dans ces répliques inattendues pour quelqu'un de son âge.

Ado ou adulte, vous allez particulièrement apprécier si vous aimez l'humour décalé, et l'action violente mais parodiée.

Cela sera surement un film qu'on continuera à regarder entre amis dans les années à venir.

Kick-Ass, à ne pas manquer depuis mercredi au cinéma.