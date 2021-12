Travail illégal : déjà 33 établissements épinglés en Normandie depuis le début de l'été

Dans le viseur de l'Urssaf Basse-Normandie : les hôtels, les cafés, les restaurants, les bars mais aussi toutes les activités économiques en lien avec la fréquentation touristique (côtière ou non).

Depuis fin juin, juin, 150 structures ont été contrôlées et la situation de plus de 620 salariés a été examinée à la loupe. Bilan : 33 entreprises étaient en situation irrégulière et l'emploi d'une cinquantaines de personnes n'était pas conforme aux obligations déclaratives.