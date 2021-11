Juillet 2013 : troisième mois le plus chaud depuis 1900 en Normandie !

Le mois de juillet a été ensoleillé et chaud en Normandie !

C’est le 3ème mois de juillet le plus chaud depuis 1900, après 2006 et 1983 avec des T° supérieures de 2° aux normales saisonnières selon le bilan mensuel de Météo France.

L’ensoleillement a été plus généreux aussi. De 20 à 30 % de plus par rapport aux normales. Juillet a ainsi été le plus ensoleillé depuis 2006. Le taux d’ensoleillement est un paramètre mesuré depuis 1991…

La pluviométrie est excedentaire de 10 %. En cause les fortes et abondantes précipations orageuses de ces deux dermières semaines, alros qu’il n’avait pas plus depuis ces orages. Une pluviométrie exédentaire mesurée à l'intérieur des terres et sur le secteur de Caen.