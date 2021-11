A Hérouville, coupure annuelle de l'eau chaude sanitaire

Les Hérouvillais en ont l'habitude. "Pour assurer dans de bonnes conditions la fourniture de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des travaux de maintenance de la chaufferie centrale et du réseau de distribution sont nécessaires chaque année", indique Laurent Mata, président de la Société d’économie mixte pour la maîtrise et la récupération d’énergie thermique (SEMMERET) et premier adjoint au maire d'Hérouville.

Le raccordement de la chaufferie à l’usine de traitement des déchets de l’agglomération caennaise de Colombelles permet à la SEMMERET de valoriser jusqu’à 105 000 000 Kw/h par an, sans aucun rejet pour l’atmosphère.