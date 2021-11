Baseball : après le championnat Elite place aux Play-off

Et comme à leur habitude, les Rouennais ont tout écrasé sur leur passage. Le premier match fut une victoire incontestée sur le score de 10-1. Le second match fut un peu plus équilibré, 2-0. La saison s’achève donc sur une bonne note pour les Huskies qui n’ont pas quitté la tête du championnat de toute la saison régulière.

Maintenant, place aux play-off pour déterminer la meilleur équipe du championnat. Nos Huskies, 1er, et leur dauphin, les Templiers de Sénart, ont droit à un petit traitement de faveur puisqu’ils ne joueront qu’à partir des demies-finales qui se dérouleront les 17 et 18 août pour les deux premiers matchs et les 24 et 25 pour les trois derniers si nécessaire.

Lors de la demie-finale, les Huskies affronteront les vainqueurs de la rencontre entre le PUC et les Chevaliers de Beaucaire, qui se jouera les 27 et 28 juillet.