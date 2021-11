Prenez le temps de vivre, en parcourant la Normandie en solex !

Honfleur, c’est aussi Alphonse Allais

Inspiré par ses études de pharmacie, Alphonse Allais entretint sa vie durant une petite collection dans la pharmacie de ses parents. Parmi ses pièces les plus absurdes et issues de son invention : le crâne de Voltaire à 17 ans, une tasse pour gaucher avec l’anse à gauche, une machine à rendre impure l’eau potable ou une autre à même de faire... les fonds de tiroir ! Honfleur rend ainsi hommage à l’enfant du pays.

Uniquement sur rendez-vous. Tél : 02 31 89 23 30.



Dormir au rythme de l’eau

L’appel du large, nous l’avons tous un jour ressenti, d’une manière ou d’une autre. Et voici l’une des réponses possibles, avec un hébergement insolite dans un voilier long de 13 m. Passez une nuit dans ce bateau amarré dans le port de Deauville et profitez d’une sortie en mer, guidés par un skipper professionnel. Trois chambres, pour 2 à 6 personnes.

Deauville, 215 rue des Bassins. A partir de 100 €. Réservations obligatoires. Tél : 02 31 88 67 32.



Château de Saint-Germain-de-Livet

Ce château a été construit entre la fin du Xve et le début du XVIe siècle, sur l’emplacement d’une ancienne enceinte médiévale. Il est constitué d’un manoir traditionnel du Xve siècle et une construction en pierre et briques du XVIe siècle. L’intérêt du château tient à son activité culturelle. Elle accueille des collections consacrées au peintre romantique Léon Riesener. Cette année, l’exposition “Léon Riesener à Beuzeval” a lieu dans l’enceinte l’enceinte du château à l’occasion du Festival Normandie Impressionniste.

Saint-Germain-de-Livet, près de Lisieux, ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. Visites guidées organisées. 7,10 €, 5,10 € pour les tarifs réduits.



Route du Cidre

Un itinéraire fléché de 40 km au coeur du pays d’Auge, à la découverte du patrimoine et des produits du cru. 18 étapes sont au programme pour autant de producteurs locaux qui font déguster leurs trouvailles et visiter leurs établissements.

Au départ de Victot-Pontol. Gratuit. Tél : 02 31 63 08 87.



Maison de la nature et de l’estuaire

Comprendre le fonctionnement de l’estuaire : c’est l’objectif affiché par cette maison un peu spéciale. Au programme : observation des récoltes, aquariums, réalisation d’expériences mettant en évidence certains phénomènes propres à l’estuaire... L’établissement organise également des sorties guidées sur le terrain, à la découverte de la faune et la flore de la baie de Sallenelles.

Sallenelles, boulevard maritime, ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30. 1€. Sorties guidées par groupes, réservations obligatoires. Tél : 02 31 78 71 06.



Arboretum

Autour de la maison de la Forêt, des espèces végétales du monde entier vous entourent. Erables du Canada, séquoïas,, cyprès chauve, l’angélique de Chine... Une véritable forêt cosmopolite s’offre à vous dans un calme reposant.

Saint-Gatien-des-Bois. Tél : 02 31 65 16 27.



Zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux.

Le plus grand zoo de Normandie. 1 000 animaux sauvages, 60 espèces des cinq continents. A voir : les tigres, ours, alligators, girafes, hippopotames...

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h. 18 €, 10 € pour les moins 11 ans. Tél : 02 31 62 17 22.