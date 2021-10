Voici les sorties cinéma de la semaine: Kick Ass , Mammuth avec Gérard Depardieu et Camping 2 dont nous allons parler.









Arcachon au Mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer !







Camping 2 s'adresse avant tout à ceux qui ont vu le 1. Parce que cette suite est une redite complète du 1er volet. Les Gatineau ont toujours des problèmes de couple, les Pic des problèmes d'emplacement, le « nouveau » n'est pas un habitué de la bonne humeur et de l'ambiance détendue du camping, il est un peu coincé. Bref les situations sont trop semblables pour que la nouveauté éveille plus que ça notre intérêt.

Seules les causes de ces situations changent dans camping 2.

Du coup cet air de déjà-vu nous fait moins rire que dans le 1. Le film n'a pas eu la force des bronzés font du ski qui a su créer de nouvelles références pour devenir meilleur que le 1er volet. On s'ennuie un peu. Mais il faut quand même avouer que si quelques vannes tombent complètement à plat, d'autres prêtent à sourire ou rire.

Le mérite du film, c'est de nous faire penser aux vacances. Les personnages sont simples et ont les mêmes préoccupations que le français lambda.

Une comédie qui aurait pu être meilleure, sans être ratée.







Camping 2 c'est depuis mercredi au cinéma.