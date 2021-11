L'été à Caen, au rythme de l’eau

En char à voile, kayak, dragonboat ou voilier, des accompagnateurs vous font découvrir la nature, le patrimoine et l’histoire tout en vous offrant de bonnes sensations sportives. Les balades sont ouvertes à tous, alors que les randonnées nécessitent une certaine endurance physique. Retrouvez les neuf fiches balades sur www.calvados-nautisme.com.

. Pour découvrir ou progresser en ski nautique ou wakeboard (surf nautique), rendez-vous à l’école Wake Up situé sur le canal de Caen près du pont “Pégasus Bridge” à Ranville. Des stages de un à cinq jours sont proposés mais aussi des sessions de 15 à 20 minutes pour un maximum de sensations (à partir de 30 €). Tél. 06 03 02 61 77.

. A Merville-Franceville, c’est une école de Kite Surf, Kite-R, qui accueille les amateurs de glisse et de haute voltige ! Dès 14 ans, on peut s’essayer à ce sport impressionnant qui consiste à surfer en se faisant aérotracter par une grande voile. Grâce à une pédagogie bien élaborée et une radio sur le casque qui permet de rester en contact avec le moniteur, on peut s’offrir de bonnes sensations après quelques heures de cours. Infos au 02 31 24 12 52.

. Enfin, la station nautique de Ouistreham propose une découverte de l’estuaire de l’Orne en kayak de mer. A l’aspect purement sportif de la sortie s’ajoute l’intérêt de la découverte de cet espace naturel avec un naturaliste. Il montre les différentes espèces de plantes et apprend à reconnaître quelques-unes des 275 espèces d’oiseaux présents dans cette réserve naturelle. Prix, 20€ par personne, réservation, tél. 02 31 96 52 31.