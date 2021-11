Cherbourg : la police appelle les commerçants à la vigilance

Un bijoutier du centre de Cherbourg a signalé jeudi 25 juillet au commissariat avoir reçu à l'heure du déjeuner un homme et une femme pouvant être originaires d'un pays d'Europe centrale et accompagnés d'un enfant.

Ils se sont fait présenter plusieurs colliers en or en vue, disaient-il, d'en acheter un pour y pendre une croix et, après des présentations successives de bijoux, ils ont tenté de détourner l'attention de la vendeuse en lui demandant de leur présenter une montre, tout en disant qu'il l'achèteraient en plus du collier.

Vigilance pendant la braderie

Connaissant le stratagème, le commerçant a mis fin à ce qui ressemblait fort à une tentative de vol, provoquant d'ailleurs l'agressivité de l'homme qui a fini par quitter les lieux avec la femme et l'enfant. La taille de la femme est d'environ 1.55 m et de l'homme, environ 1.85 - 1.90 de solide corpulance.

La police appelle les commerçants à la plus grande vigilance des commerçants est appelée d'autant plus que la braderie de Cherbourg devrait solliciter fortement les vendeurs.