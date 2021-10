Vieux la Romaine : l'initiation à l'archéologie

Chef lieu de la cité des Viducasses

Fouillé depuis l'époque de Louis XIV, ce site archéologique gallo-romain, autrement appelé Aregenu, fut prospère sous l'empire Romain. Identifié comme ayant été le chef-lieu de la cité des Viducasses, peuple de la Gaule lyonnaise, Vieux la Romaine abritait des monuments et bâtiments qui présentaient des formes et un bâti permettant de reconnaître cette cité comme une capitale gallo-romaine de civitas. Créée au 1er siècle après Jésus Christ, l'âge d'or de cette cité, aujourd'hui transformée en musée archéologique, se situe aux IIe et IIIe siècles. Les invasions barbares de la fin du IIIe siècle marquèrent un tournant dans l'importance de cette cité Normande. Elle continuera à être habitée au Bas-Empire, et son influence au niveau commercial se maintiendra jusqu'au Moyen-Âge, mais elle n'acquerra jamais le statut de ville dans la mesure où Bayeux lui sera préférée. En ce qui concerne son exploitation archéologique, les fouilles ont été facilitées par l'absence de constructions récentes sur les sites où sommeillaient les vestiges du passé.



Des fondations visibles

Plusieurs constructions d'importance variable ont été identifiées au cours des recherches. Un aqueduc, un théâtre romain, des termes, un sanctuaire, une Domus ou maison au grand péristyle, dont les fondations et certaines fresques en mosaïque sont encore visibles.

Animés par des hommes et femmes passionnés et spécialistes de l'archéologie, les ateliers et stages organisés en 2009 en faveur du jeune public ont rencontré un tel succès qui a décidé l'équipe à renouveler l'expérience en proposant pas moins de 31 stages aux enfants tous les week-ends et pendant les vacances scolaires.

Renseignements, musée archéologique de Vieux-la-Romaine 13, chemin Haussé. Tél. 02.31.71.10.20 ou www.vieuxlaromaine@cg14.fr



