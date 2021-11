Plante invasive : le Parc des Boucles de la Seine lance un appel à témoin

La Jussie est une plante aquatique exotique originaire d'Amérique du Sud. Elle est arrivée en France au milieu du XIXe siècle. Ce que l'on ne savait pas alors c'est qu'elle s'adaptait très bien au climat français et proliférait facilement, colonisant massivement les milieux dans lesquelles elle était implantée. Le problème est que son développement met en péril la faune et la flore aquatique en empêchant la circulation de l'eau dans les canaux, mais aussi les fossés et les rivières.

La Jussie est de plus en plus présente au sein du Parc naturel régional des Boucles de la Seine qui a décidé de lancer un appel à témoins pour amorcer son éradication. Des techniciens du Parc ont été mis à dispositions pour informer le public et aider les riverains à éradiquer la Jussie. Le Marais Vernier est menacé par l'apparition de cette plante aquatique.

Il est demander aux riverains mais aussi au public qui apercevraient des plantes pouvant être la Jussie de prévenir le parc naturel des Boucles de la Seine.

Pratique. Maison du Parc naturel réfional des Boucles de la Seine Normande, Notre-Dame-de-Bilquetuit. Tél. 02.35.37.23.16 ; www.pnr-seine-normande.com