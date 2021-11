En juin dernier, Haropa affichait une hausse de 6% de ses résultats avec une augmentation sensible du trafic de conteneurs (+5%), de vrac (+30%) et des croisières (+16%). A Rouen cependant, le second semestre s’annonce difficile pour la trafic de céréales.

Point positif : le port compte quatre nouvelles liaisons vers le Niger, l’Afrique de l’Ouest et la Finlande.