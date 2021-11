On ne résiste pas à Beuvron-en-Auge, plus beau village de France

Des visites sont organisées tout l’été par l’Office du Tourisme pour découvrir cet endroit classé par l’association des “plus beaux villages de France”. Le rendez-vous est fixé à 14h chaque mardi au Point Info de Beuvron (5€ et gratuit pour les moins de 12 ans). Chaque mardi et jeudi, profitez d’une dégustation gratuite de produits normands au Relais de la Route du Cidre. Au programme pour vos papilles, jus de pomme, pommeau, calvados, cidre et camembert, livarot, pont-l’évêque, etc.

Chaque deuxième dimanche du mois, la ville attire les chineurs en tous genres avec ses Beuvr’Antiques. Autour des halles, sur la place du village, brocanteurs et antiquaires étalent leurs trésors : meubles, bibelots ou livres anciens.

Les amateurs d’arts peuvent également se rendre dans les deux ateliers de Beuvron. L’Atelier du Lézard Vert, situé sous la halle, réalise des démonstrations de techniques de peinture (tél. 06 63 62 22 58). L’Atelier de l’Ancienne Poste s’intéresse au mouvement dans la peinture et propose des cours de dessin individuel ou par petits groupes (tél. 02 31 86 01 87).

Pratique. Beuvron-en-Auge, Office du tourisme de la communauté de communes de Cambremer : 02 31 63 08 87. Point Information de Beuvron : 2, esplanade Woolsery, tél. 02 31 39 59 14.