Sortir en région du mercredi 21 avril

Ce soir, en Basket Ball, l’USO Mondeville reçoit Tarbes GB dans le cadre des play offs de ligue féminine. Le début de la rencontre est fixé à 20 heures.

A Cherbourg-Octeville, ce soir de 20h30 à 22h30, vous pourrez faire une croisière sous les étoiles à bord du bateau Adèle. Cette croisière sera commentée par un animateur du planétarium Ludiver. Le plein tarif est fixé à 30 euros et le tarif réduit à 25 euros. Vous pouvez réserver au 02 33 78 19 29.

Ce soir, au bar l’Orient-Express à Caen, une soirée dansante est prévue à partir de 22 heures. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le Facebook du bar.

Ce sont les derniers jours pour aller visiter l’exposition de Maxence Rifflet "photographies de Granville à Cherbourg" à la Granville gallery. La galerie est ouverte de 15 heures à 19 heures. L’entrée est gratuite.

Demain soir, à 20h30, l’association Table Ronde organise le concert d’André Lafitte et du groupe The Yavin Experience à la Halle aux Grains à Bayeux. C’est un concert familial dont les bénéfices iront aux "Voiles de l’espoir". L’entrée coûte de 10 euros et elle est gratuite pour les moins de 12 ans. Les réservations sont à faire à l’espace culturel de Leclerc Bayeux.

Une brocante est organisée par l’Association La boîte à image samedi 24 avril. Elle se déroulera dans le bâtiment principal d’ARTPLUME à Saint-Lô, entre 8 heures et 20 heures. Cette brocante est ouverte uniquement aux particuliers qui vendent des objets High-Tech. Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à asso@laboiteaimages.org ou appeler le au 06 24 17 71 99.

Enfin, ce week-end, c’est la foire aux bulots à Pirou. Au programme samedi : puces nautiques, soirée sous chapiteau et spectacle des Encombrants. Dimanche : vide grenier, spectacles avec Les P’tits Loups du Bingard, les groupes Al’West et Jet Blast et projection du film "Océans". Et sur l’ensemble du week-end, retrouvez la vente de produits de la mer, de produits régionaux, le camp viking drakkar et la fête foraine. L’entrée est gratuite. Plus d’informations sur ville-pirou.fr.