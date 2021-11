Des analyses ont montré que la teneur en PCB présent dans la chair de certains poissons d'eau douce dépassait largement les seuils sanitaires.

La Préfecture de Seine-Maritime et de Haute-Normandie a donc décidé de généraliser l'interdiction de la consommation, de la détention, du transport et de la commercialisation des anguilles pêchées dans les département de l'Eure et de Seine-Maritime.

La Préfecture rappelle que cette interdiction est en vigueur depuis mi-avril 2013.