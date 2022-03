La pêche en Seine séduit à nouveau à Rouen

Rouen, un vendredi, au bord du bassin Saint-Gervais. Deux pêcheurs que tout oppose traquent le poisson avec vue sur les silos à grains ou les bateaux du port. Le premier a la tentaine et pêche au leurre, à la recherche de gros carnassiers, sandres ou brochets. Le second, 50 ans, blouson en cuir, est plutôt du genre à attendre que ça morde, des vers au bout de l’hameçon. Plus loin, près de l’embouchure du Cailly, un jeune homme assis sur une bitte d’amarrage passe le temps. Et voit sauter les poissons. Mais ces derniers refusent de mordre.

Tous les jours, un petit peuple de pêcheurs sort ses cannes aux quatre coins de la ville. Pêcher en Seine, une idée saugrenue ? Au contraire. Depuis une vingtaine d’années, le fleuve est redevenu un lieu de pêche prisée.





Oublié le cauchemar des années 1970

“Le retour des poissons dans la Seine est très net depuis quelques années, et cela va crescendo”, se réjouit Daniel Hanchard, le président de la Fédération de pêche de Seine-Maritime. Mise à mal par la construction de barrages au début du XXe siècle, la faune du fleuve a été quasiment éradiquée entre les années 1970 et 1980, subissant de plein fouet la pollution industrielle ou les rejets humains. “Même la brème, réputée résistante, avait rendu l’âme”.

Depuis, les normes environnementales et la construction de stations d’épuration modernes ont renversé la tendance. Le nombre d’espèces présentes dans les eaux sombres de la Seine est ainsi remonté de 3 (!) dans les années 1980 à 33 de nos jours. Néanmoins, la consommation des poissons demeure interdite, bien que de nombreux pêcheurs semblent la contourner... Or, tout est loin d’être réglé. La présence de PCB (polychlorobiphényles, issus d’anciens transformateurs électriques) dans le fleuve se retrouve encore dans la chair de certaines espèces “bio-accumulatrices” comme l’anguille, le barbot, la carpe, la brème...

Toutefois, le renouveau du fleuve a engendré un renouveau de la pêche. Ainsi, à Rouen, le “street fishing” se développe. Pratiquée par de jeunes pêcheurs urbains adeptes du “no-kill” - le poisson est relâché vivant -, cette tendance se structure aujourd’hui autour du groupe Roots Fishing, qui organise chaque année un concours sur l’île Lacroix. Ces pêcheurs traquent les carnassiers. Le brochet, dont la taille peut parfois dépasser le mètre, est le le plus recherché avec le sandre. “Dans le street fishing, le poisson est pris comme un camarade de jeu”, explique Jean-Philippe Hanchard, salarié de la Fédération de pêche 76, au côté de son père.

Autour de la Fédération départementale, justement, les pêcheurs jouent un rôle majeur dans l’observation et la préservation des ressources halieutiques locales. Ils participent régulièrement à des pêches électriques - afin de recenser les poissons dans les rivières - et font remonter les informations. “Pêche et préservation de l’eau ne sont pas incompatibles”, reconnaît Jean-Philippe Hanchard. “Les pêcheurs forment notre sentinelle”.

Thomas Blachère