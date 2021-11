Ils échappent à la noyade près de Luc-sur-mer

Il est 18h33 quand un pizzaïolo de Luc-sur-Mer contacte les secours. Il a répéré deux hommes à la dérive. Aussitôt, un dispositif se met en place, coordonné par la gendarmerie et les pompiers. L'hélicoptère de la base de Maupertus est envoyé sur place, et repère rapidement le voilier en difficulté. A bord, il ne reste plus d'un des deux plaisanciers. Il sera hélitreuillé.

La seconde victime qui se trouvait à l'eau, a lui dérivé, jusqu'à gagner le rivage à Saint-Aubin-sur-Mer. Les deux hommes sont sains et saufs. Choqués, ils ont malgré tout été conduits au CHU de Caen.