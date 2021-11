SNCF : des travaux sur la ligne entre Alençon et Le Mans

A partir du lundi 8 juillet et jusqu'au 26 juillet, des travaux de maintenance effectués sur la voie ferrée entre Alençon et Le Mans perturbent les horaires habituels de la ligne Caen-Tours. Nivellement de la voie ferrée, curage et débroussaillage des fossés seront réalisés pendant la journée. Ils se poursuivront de nuit du 16 au 20 septembre et du 2 au 6 décembre.

La SNCF met en place des autocars pour remplacer certains trains Intercités ou TER. Retrouvez toutes les informations en gare et sur le fichier PDF ci-dessous.

