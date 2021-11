Pont Mathilde : les travaux débutent à la rentrée !

De l'eau a coulé sous le pont Mathilde depuis l'immense incendie du 29 octobre 2012. Un peu plus de huit mois. Le temps nécessaire au Conseil général de Seine-Maritime pour déterminer un plan d'action et désigner les entreprises retenues.

Entreprises spécialisées

Après étude de différents scenarii, c'est celui de la dépose et de la réparation de la travée endommagée qui a été retenu, le 29 janvier dernier. Pour mener à bien ce chantier titanesque, c'est le groupement de trois entreprises - Freyssinet, Victor Buyck Steel Construction et Viafrance/Eurovia - qui a remporté l'appel d'offres. La première s'est fait une spécialité de la construction, de la réparation et du renforcement de structures dans le monde entier. Freyssinet a participé à la construction du pont de Russky en Russie, le plus long du monde, en réalisant les haubans (l'assemblage qui sert à soutenir le tablier du pont).

L'entreprise belge Victor Buyck est quant à elle spécialisée dans les structures métalliques. C'est dans ses ateliers de Gand que sera conçue la nouvelle travée. La société connaît bien Rouen pour y avoir assuré la construction du Pont Flaubert. Enfin Viafrance Normandie, spécialisée dans les travaux d'étanchéité et d'enrobé, a travaillé sur le pont Mathilde, mais aussi celui de Tancarville ou de Normandie.

Les véhicules pourront circuler à l'été 2014

Les études vont débuter dès ce mois-ci pour permettre un début rapide des travaux. "Nous tenons et tiendrons les délais" a insisté Didier Marie, président du Conseil général de Seine-Maritime, soulignant que leur respect avait été un facteur déterminant dans le choix des entreprises retenues pour ce chantier. Les 39 mètres de travée endommagée devraient donc être déposés courant janvier 2014 et la nouvelle installée entre les mois de mai et juin suivants. Le nouveau tronçon, réalisé à Gand, sera acheminé jusqu'à Petit-Couronne par une barge géante. Le mois de juillet 2014 sera consacré aux dernières finitions.

L'enveloppe attribuée à ces travaux est de 8 millions d'euros, entièrement assumés par le Conseil général de Seine-Maritime. La remise en état de la travée endommagée a été chiffrée à 6,8 millions d'euros. A cela s'ajoute le coût des études préalables menées par le Département, ainsi que les travaux de maintenance qui seront menés sur le pont.

Dans un an, au cours de l'été 2014, les véhicules devraient pouvoir circuler à nouveau sur le Pont Mathilde.