Belle prise de cannabis destinée au "marché" de Caen

Début janvier 2013, à la suite d'un renseignement, la Section de Recherches de Basse-Normandie ouvre une enquête préliminaire sur un trafic de stupéfiants mettant en cause des individus de la région caennaise.

Le 1er juillet, la Section de Recherches de Caen, appuyée par le GIR de Basse-Normandie et le concours des gendarmes de Caen et Bayeux, procède à l'interpellation en flagrance du principal acteur et de son fournisseur. Les perquisitions permettent la saisie de plus de 18 kg de résine de cannabis.

La marchandise était stockée dans un box sur la commune de Cuverville (14). Les deux auteurs ont été présentés le 4 juillet au Parquet de Caen pour une comparution immédiate programmée vendredi 5 juillet 2013 au Tribunal correctionnel de Caen.