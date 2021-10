Quevilly y a cru jusqu'au bout

Des le premier coup de sifflet, à 20h45 précise au stade d'Ornano, c'est toute la Normandie qui a chaviré pour un match de football.

Une véritable ambiance de Coupe de France a fait vibrer l'enceinte où joue habituellement le Stade Malherbe : festive et chaleureuse avec un public évidemment pas tendre avec tout ce que pouvait représenter la capitale, à commencer par son équipe de football.

Ils étaient plus de 20 500 à avoir fait le déplacement pour soutenir cette équipe de l'US Quevilly, club de la banlieue rouennaise. Beaucoup de Hauts-Normands étaient présents, mais pas que. Un grand nombre de Caennais s'était également procurés des billets. Seuls les Parisiens manquaient à l'appel, tous privés de demi-finale de Coupe de France.

Résultat : une enceinte pratiquement pleine et complètement acquise à la cause quevillaise pour une atmosphère qui n'avait rien à voir avec l'ambiance des matchs du Stade Malherbe, cette saison en ligue 2.



Sur le terrain, les Normands ont tenu tête au professionnels du Paris-Saint-Germain. Et ils peuvent nourrir quelques regrets.

Après une première mi-temps très équilibrée et des occasions de part et d'autre, il paraissait évident que les Normands avaient une carte à jouer.

Mevlut Erding, l'attaquant parisien, a finalement ouvert le score en début de seconde mi-temps à la suite d'une phase de jeu plutôt bien menée.

L'équipe parisienne s'est ensuite contentée de cet avantage sans trop inquiéter "l'US Q".

Les hommes de Grégory Beaugrard n'ont rien lâché. Comme en témoigne cette dernière occasion, juste avant le temps additionnel de la seconde mi-temps : un coup-franc ne trouvant pas preneurs dans la surface de réparation et qui venu s'échouer sur le montant droit du portier parisien.

Décidément, la Normandie y a cru jusqu'au bout. En vain.





