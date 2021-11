Le Conseil général de Seine-Maritime récompensé pour son magazine

La une récompensée est celle du numéro 84 de février 2013, titrée "Oh la vache !" (voir ci-dessous) et illustrée d'une belle vache de race normande tirant la langue, l'oeil coquin. L'humour et l'originalité ont été les critères qui ont semble-t-il conquis le jury.

Les étudiants, eux, ont décerné leur prix au magazine pour "la pertinence et la qualité de la maquette, le soin apporté à l’iconographie et aux légendes, une écriture dans les règles de l’art journalistique et enfin le bon équilibre entre la place accordée au politique et aux citoyens".

Ce Prix de la presse est organisé par les professionnels de la communication publique et territoriale du réseau CAP'COM.