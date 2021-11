La déchéance de l'ancien adjudant-assureur

L'homme a 47 ans. Il habite la périphérie d'Alençon. Stature imposante, cheveux grisonnant. D'abord conseiller financier, puis inspecteur des ventes dans une grande compagnie d'assurance et de placements financiers. Il est aussi adjudant de réserve dans la gendarmerie.

Il mène grand train de vie : propriété, grosse voiture allemande, moto, voyages hors de la métropole. Les crédits pour payer tout ça, s'accumulent.

"J'ai dérapé", admet le prévenu

Pour alimenter la dépense, notre homme n'hésite pas à détourner près de 50.000 euros du compte d'un adulte handicapé pour lequel il est curatelle.

Puis grâce à sa profession, il escroque plusieurs personnes âgées particulièrement vulnérables. "J'avais totalement confiance en lui" déclare une vieille dame âgée de 77 ans. Quelque 80.000 euros sont détournés par virement, puis 80.000 autres par des chèques contrefaits.

Mais c'est aussi du blanchiment de fraude fiscale : 664.000 euros en liquide, blanchi pour des commerçants parisiens, par l'intermédiaire et à l'insu de la société d'assurance pour laquelle le prévenu travaille. Des montages compliqués, y compris via le compte de l'adulte handicapé...

L'employeur finit par avoir des doutes

La compagnie porte plainte, licencie l'escroc. Le prévenu - ça ne s'invente pas - travaille désormais dans… la restructuration de crédits.

Les héritiers des personnes âgées, l'adulte handicapé sont parties civiles dans cette affaire. De même que l’État français, et que la compagnie d'assurance / placements.

"Les faits sont très graves", pour la procureure de la République.

Le tribunal l'a relaxé pour les chèques, mais l'a reconnu coupable pour le reste et l'a condamné à 2 ans de prison ferme et 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, obligation de travailler et d'indemniser ses victimes.

Il est aussi définitivement interdit de gérer.