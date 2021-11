Maternité de Vire : retour sur une année noire

Avril 2011, un bébé prématuré décède lors de son transfert depuis la maternité de Vire vers le CHU de Caen. Une enquête conclut à une faute grave et la question de la sécurité des accouchements est alors soulevée. 15 mois plus tard, le 9 juillet 2012, l'ARS décide de suspendre l'activité accouchement de la maternité. Démarre alors un bras de fer entre l'agence, les élus, les habitants de Vire et le collectif "Touche pas à ma santé à mon hosto".

Un bras de fer ponctué de rebondissements entre recrutements annoncés puis annulés de gynécologues et manifestations dans les rues de Vire. Une année à revivre dans notre chronologie interactive ci-dessous.