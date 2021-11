Vos résultats d'examen avec Tendance Ouest

Après cette période d'examen intense, la plupart des résultats sont sur le point d'être publiés.

Pour l'occasion, Tendance Ouest a développé une application "résultats d'examens" qui consiste simplement à rentrer votre prénom, votre nom et votre ville et vous savez dans l'immédiat si vous êtes reçu ou non à l'examen.

L'intégralité des résultats de Basse et Haute-Normandie sont répertoriés : CAP, BEP, BTS, mentions complémentaires, le baccalauréat dont les résultats sont dévoilés ce vendredi 5 juillet et le brevet pour le mercredi 10 juillet.

Cela ne se limite pas qu'au site internet de la radio mais aussi via la page Facebook de Tendance Ouest ou vous avez accès à l'interface "résultats d'examens". Il est donc possible de partager sur son profil et avec ses amis, le bonheur d'être reçu à son examen.

Écoutez, Yann Legarson, directeur délégué de la News Company nous en dire plus sur le dispositif.