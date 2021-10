SM Caen : retour à l'entraînement ce lundi

L'occasion est donc offerte de découvrir les nouvelles recrues du club malherbiste, Kanté, Appiah, Kodjia et Autret et de constater les absences pesantes de Guerreiro et surtout du capitaine Jérémy Sorbon.

"Comme chaque saison, la préparation se déroulera en trois temps : la première semaine à Venoix, le stage à Deauville puis la dernière ligne droite avant le championnat. Cela consistera d'abord en une remise à niveau sur le plan physique, une augmentation progressive des charges de travail puis la mise en place tactique avec la succession de matches", a indiqué le coach Patrice Garande.

Plutôt Deauville que Port-en-Bessin



"On voulait impérativement rester dans la région. Comme l'an dernier, on avait la possibilité d'aller à Port-en-Bessin. Il se trouve que Deauville nous a fait une proposition qui, sur le plan financier, était équivalente. Or, les conditions d'entraînement à Deauville sont supérieures : les terrains sont plus proches de l'hôtel, il y a un parcours idéal pour courir, le complexe nous est exclusivement dédié. On a donc choisi Deauville, ça permet aussi de changer un peu..."

Le programme. Lundi 1 Juillet : entraînements à 10H et 16H30 (Venoix). Mardi 2 : entraînements à 10H et 16H30 (Venoix). Mercredi 3 : entraînements à 10H et 16H30 (Venoix). Jeudi 4 : entraînements à 10H et 16H30 (Venoix). Vendredi 5 : entraînements à 10H (Venoix) et 16H30 (Deauville). Samedi 6 : entraînements à 10H et 16H30 (Deauville). Dimanche 7 : entraînements à 10H et 16H30 (Deauville). Horaires communiqués à titre indicatif et susceptibles de modifications.

Les matches amicaux. 9 juillet : Caen/Rouen à Deauville. 14 juillet : Caen/Le Havre à Valognes. 20 juillet : Caen/Valenciennes à Vire. 27 juillet : Caen/Reims à Venoix.