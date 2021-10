Un forum alors que beaucoup de logements vacants sont sur Flers et que les jeunes, ont de plus en plus de mal à se loger !

Michel Dumaine, vice-président de la CAPF, en charge du logement:

Ce forum a aussi permis aux professionnels locaux du logement de se rencontrer. Yves Goasdoué, député-maire de Flers:

Une permanence "amélioration de l'habitat" est organisée à Flers tous les mercredis.